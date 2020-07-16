66 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أظهرت إحصائيات اليوم، تسجيل نحو 66 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الإحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا، أنّ الولايات المتحدة سجلت 66273 إصابة بالفيروس التاجي إضافة إلى 941 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الجامعة، إلى أنّ الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3497847 إصابة و137407 حالات وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل، أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 39924 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 1996748 حالة.

وأضافت الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، أنّه تم أيضا تسجيل 1233 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الضحايا جراء انتشار الفيروس في البلاد إلى 75366 حالة.