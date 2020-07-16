أبرزها "تيك توك".. 9 وسائل تواصل للوافدين لتسهيل التحاقهم بجامعات مصر

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة 9 وسائل تواصل مع الطلاب الوافدين، لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد 2020-2021، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

عبدالغفار يكلف بسرعة إنشاء إدارات لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية لرعايتهم بعد قبولهم

وأكّد عبدالغفار، ضرورة تسهيل إجراءات التقديم بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على موقع الوافدين www.wafeden.gov.eg، وإرفاق صورة جواز السفر والشهادة فقط، إضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني وإرسال ملفات الطلاب بواسطة البريد السريع للتغلب على ما سببته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19 ) من تقييد حرية التنقل بين البلاد وذلك لحفظ أماكن الطلاب للدراسة خلال العام الجامعي 2020-2021، إضافة إلى السياسات التي اعتمدتها الوزارة للتسهيل على الطلاب الوافدين وتشجيعهم على التقدم للدراسة في مصر.

ووجه عبدالغفار، بإعلان نتائج القبول خلال 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ تقديم الطالب وحصول الطالب على الرغبة الأولى طالما كان مستوفياً لشروط الالتحاق، إضافة إلى زيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والسماح لهم بالتحويل من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية، مكلفًا بسرعة إنشاء إدارات لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية لتقديم كل أوجه الرعاية المطلوبة للطلاب بعد قبولهم.

ومن جهتها، أشارت رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة أن إدارة الوافدين خصصت رقم 01098257891 للتواصل والإجابة على استفسارات الطلاب من خلال تطبيق "واتس آب"، إضافة إلى رقم الخط الساخن 19064 والذي سيكون متاحًا الاتصال به من كل بلاد العالم وليس من داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة العديد من وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في التواصل مع الطلاب وذلك من خلال الآتي:

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