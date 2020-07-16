وزير التعليم يعتمد نتيجة عينة الجغرافيا العشوائية بنسبة نجاح 94.8%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيي، أمس الأربعاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهي عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 11 ألفًا و102 ورقة، أسفرت عن نجاح 10522 طالبًا/طالبة بنسبة نجاح 94.8%.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حصول 3966 طالبًا/طالبة (بنسبة 37.69.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 856 طالبًا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2277 طالبًا/طالبة (بنسبة 21.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالبًا/طالبة (بنسبة 14.16% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.