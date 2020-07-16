برلماني: 90% من السلع المستوردة يمكن تصنيعها محليا

طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بوضع خطة عاجلة لمنع استيراد السلع التي يطلق عليها استفزازية، التي تكلف الدولة عملة صعبة دون جدوى منها، على أن يتم وضع خطة عاجلة لتشجيع المنتج المحلي، خاصة وأن هناك ما يقرب من 90% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، والترويج للصناعات التي تتميز بها الدولة وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستيراد العشوائي للسلع يساهم بشكل كبير في إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب ضرورة تحديد الأولويات في عملية التصدير، وعدم ترك الباب على مصراعية في عمليات التصدير، على أن يكون الأمر وفقا للضروريات فقط، في الوقت الذي يتم تشجيع المنتج المحلي، والصناعة الوطنية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشجيع المنتج المحلي يعود بالنفع على الدولة من خلال ترشيد دعم الموازنة العامة وفي نفس الوقت توفير مزيد من فرص العمل للشباب في المصانع الوطنية، ودعم قطاع الصناعة، وتوفير عملة صعبة للدولة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم وضع رؤية واستراتيجية حول الضروريات التي يتم استيرادها من الخارج، ووقف عاجل وفوري لكل السلع الاستفزازية، متابعا: "ليس من المعقول استيراد أكل قطط وكلاب بملايين الجنيهات، وبعض المنتجات والسلع البسيطة التي يمكن تصنيعها محليا".