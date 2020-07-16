198 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 198 حالة وفاة و2500 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، إنهّ بعد الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة يرتفع عدد إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 267061 إصابة".

وأضافت لاري، أنّه جرى تسجيل 198 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ذات الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13608 حالات.

وذكرت المتحدثة الإيرانية، أنّ حالات الشفاء بلغت 230608 حالات في عموم البلاد.