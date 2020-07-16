استئناف أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بعد إعلان نتائج الثانوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لعام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمباني الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

ويستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

وأكّدت وزارة التعليم العالي، اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.