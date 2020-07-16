اختفت من على الرادار.. تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع جميع طاقمها

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تحطم طائرة تابعة للشرطة بعد ارتطامها بجبل شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 رجال شرطة كانوا على متنها.

وقال وزير الداخلية التركي، للصحفيين، إنَّ الطائرة كانت عائدة من مهمة مراقبة واستطلاع مساء أمس الأربعاء، عندما تحطمت في جبل أرتوس على ارتفاع 2200 مترًا بمحافظة "فان" شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع إيران.

وأوضح "صويلو"، الذي سافر إلى المنطقة للإشراف على عمليات الانتشال، أنَّ الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في طريق عودتها إلى مطار بعد مهمة مراقبة بـ"فان" ومحافظة "هكاري" المجاورة، والتي تقع في أقصى الجنوب على الحدود مع إيران والعراق.

وأضاف الوزير التركي، أنَّه تمّ العثور على حطام الطائرة الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، وجميع من كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم طياري -أعضاء في الشرطة الوطنية- مشيرًا إلى أنَّ سبب الحادث قيد التحقيق.

وكانت الطائرة في مهمة مراقبة أعلى "فان" ومحافظة هكاري المجاورة ذات الأغلبية الكردية والتي تقع في أقصى الجنوب وتحدها كل من إيران والعراق.

وأوضح الوزير التركي، في تصريحات تلفزيونية، أنَّ الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة شرقي البلاد منذ الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنَّها من طراز عام 2015، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".