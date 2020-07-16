قرار جمهوري بترقية 211 عضوا بالسلك الدبلوماسي بالخارجية

قالت مصادر مطلعة إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.

وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة لكل من: حسام الدين قاسم عيسى مسلم - عمر أحمد عبدالوهاب سليم - أحمد أحمد رشاد سلامة - وائل أحمد كمال أبو المجد - حسام الدين محمد زكي - أيمن علي كامل - محمد فتحي أحمد إدريس.

كما تضمن القرار الترقية الى وظيفة سفير: كريم أحمد عبدالفتاح حجاج، علاء الدين عبدالمنعم موسى، نهى أحمد ماهر خضر، وليد أحمد عبدالفتاح حجاج، سيف الله يوسف قنديل، خالد محمود عزمي، عمرو كمال الدين برى الشربيني، ياسر محمد علوي محمود، محمد عمر جاد محمد، هالة يوسف رجب، محمود مصطفى محمود عفيفي، نرمين محمد عصام الدين الظواهري، خالد محمد سامي الأبيض، طارق محمد دحروج، مي طه محمد خليل، أسامة محمد الهادي رضوان، حسن أحمد شوقي حسن، أحمد عادل أحمد السماوي، محمد مصطفى كمال عرفي، الدسوقي محمود يوسف محمود.

وشمل القرار الترقية إلى وظيفة وزير مفوض لكل من: محمد صلاح الدين محمد الشريف، مصطفى إبراهيم ربيع منصور، محمد علي محمد فهمي القراقصي، شيماء محمود أحمد بدوي، طارق أحمد فؤاد رسلان، حاتم يسرى مصطفى حسنى، ريهام حسين عثمان عمار، خالد محمد حسام الدين عارف، حازم إسماعيل إبراهيم زكي، أحمد محمد عزت الشندويلي، أميرة عبدالرحيم علي مصطفى، أحمد عبدالله إبراهيم حافظ، كريم عصام الدين أمين محمود، تامر ممدوح محمد عبدالمنعم، نيللي حسن العرابي إبراهيم، شريف رضا أحمد شحاتة، وليد عادل عبدالعزيز المليجي، طارق فتحي محمد طايل، مروى ممدوح محمد علي، أحمد محمد عيد، سامح أحمد البيومي، محمد عبدالسلام عبدالحميد، رجاء عبدالخالق عبدالعزيز، سلوى إبراهيم محمد الموافي، محمد ضياء الدين محمد علي، شريف عبدالقادر عبداللطيف ندا، حسام الدين عفت مصطفى، إيهاب مصطفى يحيى، شريف مجدي رشاد، شريف أحمد محمد، سيليفا فؤاد جورجي، أحمد علي إبراهيم شريف، عبيدة عبدالله ابو العباس الدندراوي، رباب سعيد عبده عبدالهادي، تامر توفيق أحمد توفيق.

وتضمنت الحركة ترقية 38 إلى وظيفة مستشار، وترقية 42 إلى وظيفة سكرتير أول، وترقية 43 إلى وظيفة سكرتير ثان، و26 إلى وظيفة سكرتير ثالث.