محكمة بحرينية تصدر أحكاما على بنوك إيرانية في قضية غسل الأموال

أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية، اليوم، أحكاما على بنوك إيرانية في قضية غسل الأموال، وقال رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أنّ المحكمة أصدرت أحكاما حضورية اعتبارية في قضيتين متعلقتين بغسل الأموال، والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، فضلا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية، وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 14 مليون دينار، ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة أعلنت سابقا أنّ تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.