"الوطنية للانتخابات" تحدد ضوابط الدعاية لـ"مجلس الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 43 لسنة 2020 بشأن تشكيل ومهام إجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، ومراقبة حساباتها لانتخابات مجلس الشيوخ.

ونص القرار على أن تشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية ومراقبة ومراجعة حسابها، وفقا للكشوف المرفقة.

كما أصدر الهيئة قرار رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل الانفاق عليها في انتخابات مجلس الشيوخ.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية للاطلاع عليها اضغط هنـــــــــــــا.