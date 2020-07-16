عاجل.. السيسي: قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكلٍ سريعٍ وحاسم، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

ودعا الرئيس السيسي أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد، مشددًا على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تهديد أمنها القومي.

وقال إن خطوط مصر الحمراء في ليبيا دعوة للسلام، مشددا على رفض تحول ليبيا إلى ملاذٍ آمن للخارجين عن القانون، وأن مصر مستعدة لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد.

وأضاف السيسي أن مصر ترفض التدخل الخارجي في ليبيا وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الحشد العسكري للهجوم على سرت، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد دولة المؤسسات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد".