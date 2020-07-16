العراق يسجل 90 وفاة بكورونا.. ورفع حظر التجوال بعد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 90 حالة وفاة و2281 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق إلى 86148 إصابة، وفقال ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت الوزارة في بيان، أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ934 إصابة، مشيرة إلى أنها سجلت كذلك 90 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس بينها 25 في بغداد والبقية موزعة في 15 محافظة أخرى فيما تماثل للشفاء 1695 مريضا من عموم المحافظات العراقية الـ 18.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان العراق إلى 86148 إصابة توفي منهم 3522 وتماثل للشفاء 54316 حالة.

من جانبها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، رفع حظر التجوال كليًا بعد عيد الأضحى المبارك، مع التقيد بالشروط الوقائية والصحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعلنت اللجنة، في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، أنه "تقرر تقليص حظر التجوال وجعله من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحًا، وإعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية، ورفع الحظر كليًا بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشرورط الوقائية".

وأضافت اللجنة، أنه "ستتم إعادة فتح المطارات بدءًا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري".

وطلبت هيئة الإعلام والاتصالات من المؤسسات الإعلامية تكثيف حملات التوعية للالتزام الصارم بالوقاية، وفكرة التعايش مع الوباء.