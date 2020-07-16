رئيس لبنان: الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى أراضينا مرة أخرى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، إن التزام الحياد في الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لا يعني التنازل عن الحق بالدفاع عن النفس، مؤكدا أن لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد، كما أنه لا يؤيد الخلافات والحروب مطلقا "في ما نحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء أكنا حياديين أو غير حياديين".

وشدد عون، خلال استقباله عددا من الوفود، على أن الإرهاب لن يتمكن من العودة إلى الأراضي اللبنانية مرة أخرى، لافتا إلى أن الأجهزة والمؤسسات المعنية تسهر على تأمين حدود لبنان في ظل حرص على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل في ما يتعلق بترسيم الحدود برعاية من الأمم المتحدة.

وأشار الرئيس اللبناني، إلى الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا وتداعياتها، مؤكدا أنها نتيجة تراكمات تعود إلى 30 عاما إلى الوراء، وأنه يجري العمل حاليا على زيادة المساعدات التي تُقدم إلى الأسر والعائلات الأكثر احتياجا وفقا لقدرة الدولة وإمكانياتها.

وأضاف عون، أن الدولة مستمرة في العمل على مكافحة الفساد، وأن القرار بالتدقيق الجنائي الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن حسابات مصرف لبنان المركزي، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعيا اللبنانيين إلى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك الأمر.