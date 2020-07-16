العراق: تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1695 حالة شفاء، و90 حالة وفاة جديدة جراء الوباء.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم، أنه "تم فحص 16110 نماذج في كل المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق، 744847 نموذجا.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 54316 ومجموع الأصابات 86148، والراقدين 28310، والراقدين في العناية المركزة 382، ومجموع الوفيات 3522.