مشايخ ليبيا: التدخل المصري مرحب به لمواجهة "العثمانيين"

أكد مشايخ ليبيا، أن الأتراك يحاولون تغيير ليبيا ديموجرافيا، داعين إلى كلمة سواء بين الليبيين، لدحر المستعمر العثماني من بلادهم، مرحبين بالتدخل المصري والعربي لمواجهة "العثمانيين"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش، جاهزة برا وبحرا وجوا، لمواجهة التحشيدات التركية على خط سرت الجفرة.

وقال المحجوب، إن التضخيم الإعلامي لتركيا والمليشيات ينافي الواقع، موضحا أن الجيش الليبي تلقى دعما عربيا وإقليميا للحفاظ على الجفرة وسرت.