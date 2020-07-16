وزيرة التجارة: التنسيق مع عدة جهات لتطبيق منظومة إحلال وتخريد السيارات

أصدرت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي، عدة قرارت بشأن إحلال تخريد السيارات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، نيفين جامع، في مداخلة على برنامج "عربيتي" المذاع على قناة راديو مصر، أن عملية التخريد والإحلال ستتم بشكل سليم، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع عدة جهات منها وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة حتى لا تتم تداول البطاريات، وغيرها من أجزاء السيارة وإعادة بيعها، بجانب العمل على توفير مقابل مجزٍ لأصحاب السيارات سواء كانت الملاكي أو الميكروباص.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن تخزين تلك السيارات وتخريدها.