"النواب الليبي": تصريحات السيسي أثلجت صدورنا.. ومصر حضننا الدافئ

قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن لقاء الرئيس السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية كان به الكثير من المشاعر الجياشة، موضحًا أنهم لمسوا من السيسي اتجاهًا لمساعدة ليبيا وتطهيرها من الفوضى وعدم الاستقرار والغزو التركي.

وأضاف "المريمي"، خلال حوار مع الإعلامي عمرو خليل، على هاشم لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عرضه برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن الغزو التركي اعتدى على بلاده وسبب لها مشاكل كثيرة وأزمة الأزمة وزاد من تعقيدها.

وتابع المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن ما قاله الرئيس السيسي أثلج صدور الليبيين، باعتبار أنه لن يترك الدولة الليبية والشعب الليبية، حيث إن ليبيا هي عمق أمن مصر اجتماعيا وسياسيا وأمنيا.

وأردف فتحي المريمي، أن روابط عميقة على مر التاريخ تربط البلدين، حيث هاجرت العديد من القبائل الليبية إلى مصر في العصر العثماني الأول، ومازالت تعيش فيها حتى الآن، وكذلك هناك العديد من الأسر التي قدمت إلى مصر لكمي تحتمي بها من العدوان الإيطالي.

وأشار، إلى أن مصر كانت دائمًا الحضن الدافئ لليبيا، موضحًا أن اللقاء كان ممتازًا حيث أعرب فيه الرئيس السيسي عن استجابته لطلب البرلمان الليبي بشأن التدخل للتصدي للعدوان ضد ليبيا.

وأوضح، أن القبائل الليبية ساهمت بشكل كبير في تشكيل الجيش الليبي، بعدما أصبحت الميليشيات الليبية تنهب وتقتل الناس وتسرق ثروات الليبيين وأرهبت المواطنين، ومن ثم فإن المشير حفتر لملم الجيش، لافتًا إلى أن أغلب الشباب الذين انضموا إلى الجيش الليبي مع حفتر كانوا أبناء القبائل الليبية.