غلق كلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الأعمال الإنشائية والخاصة بمشروع (طريق الفيوم.. طريق المنصورية)، حيث تقوم الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبري البرنسيسة الجديد الكائن أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية بتركيب عدد أربع كمرات خرسانية خاصة بالموقع المشار إليه.

وأكدت المحافظة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدي إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، وذلك لمدة يومين، على أن يتم الغلق بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة صباحا فقط، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 7/17/2020، وحتى يوم السبت 18/7/2020 فقط طوال فتره الأعمال.

وتنوه المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد وضعت تحويلات مرورية لتيسير الحركه المرورية على المواطنين وهي كالآتي.

القادم من طريق المنصورية من مناطق شارع الهرم وشارع الملك فيصل يتم استكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحة دوران تم استحداثها، ثم استكمال السير إلى شارع البرنسيسة ثم الاتجاه يمينا إلى طريق إسكندرية الصحراوي أو استكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج ..السلام ..المؤسسة) والدخول يمينا اتجاه ميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافه المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المرورية لمساعده قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.