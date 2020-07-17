سفير كرواتيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا

أكد توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة، دعم بلاده للعمليات السياسية في ليبيا على النحو المُبيَّن في مؤتمر برلين الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار والتمهيد للأعمال الأساسية لإجراء الانتخابات بهدف تشكيل حكومة ليبية شاملة ومناسبة.

وأشار بوشنياك إلى أن الوضع في ليبيا يزداد توترا يوما بعد يوم.

وقال سفير كرواتيا بالقاهرة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن كرواتيا تطالب، جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأطراف الأجنبية بالتوقف عن زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأكد أن هذه الأطراف لا تلعب دورا بناءً نحو السلام والانتقال السياسي هناك، مضيفا أن تعزيز نفوذ الأطراف الخارجية في ليبيا له تداعيات طويلة الأمد علي الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد جميع المواقف الرسمية للاتحاد بشأن ليبيا.