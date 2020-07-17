الميلاد والرحيل في شهر يوليو.. "نادرة" أول مطربة تظهر على شاشة السينما

يقال دائمًا إن لكل إنسان نصيبًا من اسمه في هذه الحياة، وهو ما تحقق مع الفنانة نادرة، في بدايات القرن الماضي، باعتبارها أول من قدمت السينما الغنائية من خلال فيلم أنشودة الفؤاد عام 1932، وأول مطربة تظهر على الشاشة الصغيرة ويتعرف عليها الجمهور.

شهر يوليو بالنسبة إلى نادرة أمين مصطفى، هو شهر الميلاد والرحيل، ففي مثل هذا اليوم 17 يوليو من عام 1906 ولدت "نادرة"، وفي عام 1990 بعد 7 أيام من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 84، ترحل "نادرة" عن دنيانا، تاركة وراءها عددا من الأغنيات والأناشيد والموشحات، فضلًا عن مشاركتها في 3 أفلام، بخلاف أنشودة الفؤاد عام 1932، والتي ظهرت فيه بجوار جورج أبيض والشيخ زكريا أحمد، والمخرج الإيطالي ماريو فولبي، كان هناك فيلمي شبح الماضي عام 1934 من إخراج إبراهيم لاما، وتمثيل بدر لاما وأمين النبكي، وأنشودة الراديو عام 1936، تأليف بديع خيري وإخراج توليو كاريني، وتمثيل أحمد علام، بشارة واكيم، ماري منيب، صالحة قصين.

استعان يوسف وهبي، بصوت المطربة نادرة للغناء فقط، من خلال فيلم بنت ذوات عام 1942، بطولة راقية إبراهيم، ليلى فوزي، بشارة واكيم، عباس فارس، وقصة وإخراج يوسف وهبي.

كان نجاح الفنانة نادرة، منقطع النظير، واحتلت صورتها غلاف أول عدد من مجلة الكواكب يوم 28 مارس عام 1932.

وحسب المعلومات المتوفرة عن الفنانة نادرة، أنها ولدت بحي عابدين بالقاهرة لأب مصري وأم لبنانية توفيت وهى في الثلاثينات من عمرها، وتزوج الوالد وهاجر إلى أمريكا، لتعيش "نادرة" مع عمتها، التي زوجتها وهى طفلة لم تكمل الثالثة عشر من عمرها، ولكن تقرر "نادرة" الانفصال عن زوجها لعشقها للفن، وتقرر الغناء في حفلات العائلات، حتى ذاع صيتها، وتعلمت العزف على ألة العود، على يد العازف يوسف عمران.

وفي إحدى الحفلات مع الفرقة على مسرح رمسيس، وقيام نادرة بالغناء والعزف على العود، استمع إليها أمير الشعراء أحمد شوقي، و الموسيقار محمد عبدالوهاب، في بدايتها عام 1929 وهى تغنى موشح "ما احتيالي يا رفاقي".

ومن أشهر أغنيات الفنانة نادرة، "خدود الورد، غني معايا يا موج النيل، الياسمين، بين الزهور، فضفض الماء يا قمر، وبكالك يا ليل يشجيني، وأعطني العود أغني، ولما بدا يتثنى".

كما تميزت الفنانة نادرة بتقديم الأغنيات الوطنية، منها غناءها للجيش المصري أثناء خوضه حرب فلسطين عام 1948 "يامصري قوم احمي الوطن"، ومساندة ثورة 23 يوليو بالغناء عام 1952.

ومن الأناشيد الدينية التي قدمتها نادرة، "يارب هيئ لنا من أمرنا رشدا"، ومن أشعار خليل مطران وألحان زكريا أحمد، غنت "يابحر النيل ياغالي".