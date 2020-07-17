وزير الزراعة يطالب أطباء المجازر بالتفتيش على اللحوم والاستعداد للعيد

أرسل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطابا إلى الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يشيد فيه بأداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة كورونا هذه الجهود التي أثمرت عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبار مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أثمرت جهود الهيئة عن مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وإعلان خلو مصر ولأول مرة من مرض الحمى القلاعية وأيضا قيام الهيئة بتطهير أكثر من 155 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد القصير بجهود الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بمناسبة الجهود المعلنة عن الإنجازات التي حققها قطاع التفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2020 حيث تمكنوا من ضبط 1084 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدامي.

كما توجه وزير الزراعة لهم بالشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على حياة المواطن المصري، خاصة وأنهم يعملون تحت ظروف صعبة تشهدها مصر والعالم كله، والمتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصري، والتي تبدأ بسلامة الغذاء، وخاصة ذات الأصل الحيواني.

وطالب القصير جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الأضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على حياة المواطن المصري.

ويذكر أن وزارة الزراعة تقوم بذبح أضاحي العيد مجانا بالإضافة إلى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.