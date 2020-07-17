البدء في تنفيذ أعمال إصلاح طارئ فاصل منزل كوبري الفنجري القديم

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال إصلاح طارئ لفاصل منزل كوبري الفنجري القديم، القادم من مدينة نصر اتجاه حدائق القبة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن هذا الفاصل يتسبب فى عدد من الحوادث وإتلاف إطارات السيارات المستخدمة للكوبري في هذا الاتجاه، وأن الأعمال بالحارة اليسرى دون غلق كلى بالكوبري، وتم تنفيذ الأعمال من منتصف ليل أمس الخميس، وتستمر حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد المقبل.

وستنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة للمشروع، لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.