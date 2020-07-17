فايق يتحدث عن تكنولوجيا صينية تساعد في علاج عمى الألوان

قال الإعلامي أحمد فايق، إن المستقبل يحمل مفاجآت كثيرة على مستوى العلم والعلماء، موضحًا أن ضعف النظر عند كبار السن وعمى الألوان، من أكبر المشكلات التي تواجه البشرية.

وأضاف فايق، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن بحثًا علميًا نُشر في مجلة علمية، قامت به جامعة تكنولوجية في الصين، حيث تم إجراء مجموعة من التجارب على الفئران.

وأشار إلى أنه تم ابتكار شيئًا معينًا بالنانو تكنولوجيا، ثم حقن به الحيوان الذي أجريت عليها التجارب، وتم تطوير الرؤية للفئران، وصارت لهم رؤية أكبر كثيرًا من الرؤية الطبيعية، حيث إن الرؤية تكون منعدمة بالنسبة للفئران ليلًا، وتستخدم أدوات استشعار أخرى بخلاف البصر، وبعد حقنها بالنانو تكنولوجي باتت الفئران قادرة على الرؤية ليلًا، وذلك من خلال الأشعة تحت الحمراء.

وأوضح أن هذه التجارب ستجري على الإنسان، ومن المتوقع إذا نجحت فإن الإنسان –قريبًا جدًا- ستصبح له القدرة على الرؤية في الظلام، حيث ستنتهي كل مشاكل عمى الألوان، وربما يؤدي هذا البحث إلى اكتشاف قدرات أخرى للرؤية والبصر عند الإنسان.