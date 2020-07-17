عائشة بن أحمد تتصدر أفيش "توأم روحي" مع حسن الرداد

تصدرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الملصق الدعائي لفيلمها الجديد "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد، الذي تتقاسم خلاله البطولة النسائية مع الفنانة أمينة خليل.

وكان المنتج أحمد السبكي، صرح لـ"الوطن"، أنه لم يحسم قراره بعرض فيلمه الجديد "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن في موسم عيد الأضحي أو بعده.

وأضاف السبكي، أن الفيلم جاهز للعرض بعد الانتهاء من مراحل تصويره ومونتاجه، مشيرا إلى أنه ينتظر فتح السينمات في كل البلدان العربية، بدعوى أن التوزيع الخارجي عنصر مؤثر وفعال في الإيرادات، وبالتالي لم يحسم قراره بعد إلى الآن، وفقا لكلامه.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين حسن الرداد و أمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

"توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.