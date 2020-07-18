من الألف للياء.. التفاصيل الكاملة للولاية التعليمية

تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي الولاية التعليمية، ولمن تؤول في حالة الخلافات الزوجية، وفقا لما قاله المحام محمد حمزة، المختص في قضايا الأحوال الأسرية.

يقول "حمزة" في حديثه إن المقصود بالولاية التعليمية أن تختص الحاضنة بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات وحضور مجلس الأباء وخلافه ومن خلال أمر على عريضة يتم منح الحاضنة الولاية التعليمية.

مشيرا إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للآمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره يأمر على عرضه دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية .

وأضاف حمزة أن الولاية التعليمية تؤؤل للأم في حالة الخلافات الزوجية، بشرط اثبات نزاع قضائى بين الزوجين، موضحا الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية.

الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية

ـ قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية، ولم يحدث طلاق، وفى حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق.

ـ تقديم أصل شهادات ميلاد الأطفال، ويرفق صورة منها مع الطلب.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

ـ تقديم بيان القيد بالمدرسة.

ـ عمل توكيل قضائي للمحامي.

إجراءات الحصول على الولاية التعليمية للأم في حالة الخلافات الزوجية

ـ تودع الأوراق بقلم المحكمة.

ـ على أن تحدد الجلسة الأولى بعد دفع الرسوم، والتي غالبا ما تكون بعد أسبوع من تسديد الرسوم.

هل يحق للأب إلغاء الولاية التعليمية من على الأم ؟

الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وفي حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتم رفض تظلمه خاصة، في حالة الطلاق.

إلى متى تستمر الولاية التعليمية للأم؟

تظل الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق أو بعد الطلاق، في كلتا الحالتين إلى نهاية سن الحضانة للأطفال.