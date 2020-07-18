بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك لتهديده أمن وسلامة الدولة

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ جديد للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس نادي الزمالك، لتهديده أمن وسلامة الدولة.

وقال المحامي في بلاغه نلتمس إصدار أمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في البلاغ التالي: "يحتمي المبلغ ضده (رئيس نادي الزمالك) بالحصانة البرلمانية لارتكاب كل جرائمه (المالية والبلطجة والسب والقذف والترويع والتهديد والتنمر بل امتد نشاطه واختراقه وضربه بعرض الحائط للقانون بأن أصبح يهدد الامن العام وسلامة واستقرار الدولة والترويع بأن قال بالصوت والصورة في تسجيل تليفزيوني "اتقي الله يا خطيب في مصر، بالضغط اللي عمال تعمله، مضيفا "إيه النتيجة يعني من الضغط ده؟ إن هيترفع عني الحصانة زي ما بتقول وحبس مرتضى؟ في مجلس نواب محترم "، وواصل "حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللي بالملايين هيسبوك؟ ما أعتقدش".

وتابع المحامي: "نفس الأسلوب القذر الذي كانت تسلكه جماعة الاخوان الإرهابية وقت سنة حكمهم السوداء حين هددوا أنه في حالة عدم عودة المتخابر محمد مرسي سوف يولعوا في البلد على حد قولهم تلك التهديدات رفضها الشعب المصري وثار على هذا الحكم الهمجي الإرهابي إلى أن أزاحوه ولكن نفس الأسلوب يكرره المبلغ ضده دون أن يردعه أحد كما لو كانت الدولة لا يوجد بها قانون ويزيد من جبروت وإجرام المبلغ ضده ويرتفع صوت المجتمع من يحمي هذا الكائن ولماذا لا ترفع الحصانة البرلمانية عنه ويقدم للمحاكمة شأنه شأن أي مواطن أجرم في حق الوطن والمواطن وأمام ذلك يلتمس المبلغ راجيا منكم إصدار الأمر باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في هذا البلاغ حيث إن مسلك المبلغ ضده يشكل جريمة تهديد أمن وسلامة الدولة وترهيب المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي".