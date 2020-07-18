قرار وزاري بتشكيل لجنة التظلمات من نتائج فحص السلع المصدرة

أصدّرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم 304 لسنة 2020، بشأن لجنة التظلمات من النتائج النهائية لفحص السلع المصدرة والمستوردة.

وتضمن القرار، تشكيل لجنة لفحص التظلمات من النتائج النهائية لفحص السلع المصدّرة والمستوردة غير الغذائية من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة رئيس مجلس الهيئة، وعضوية كل من:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.

- رئيس قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة.

- رئيس مصلحة الجمارك أو ما يمثله.

- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو ما يمثله.

- رئيس هيئة الطاقة الذرية أو ما يمثله.

- عضو قانوني من مجلس الدولة.

- مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أو ما يمثله.

وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أنَّ تختص اللجنة بالبت في التظلمات التي تقدم من أصحاب الشأن من النتائج النهائية لفحص السلع المصدّرة والمستوردة من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتجتمع اللجنة مرة كل أسبوع أو كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها، وذلك بدعوة من رئيسها وتكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات ترجح التي بها الرئيس.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.