"عالية المقام".. مجموعة قصصية للدكتور مرعي مدكور

صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة قصصية بعنوان "عالية المقام" للدكتور مرعي مدكور عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر السابق.

تضمنت المجموعة القصصية، قصص "عالية المقام، الضبع يلتهم صاحبه، ليلة الروف، الرجال لا يلبسون ثياب الحداد، دخلنا نهائي كأس شد الحبل، عود الزان، آخر مرجلة، أينما تكونوا، دنيا الله الواسعة، الممارسة، السيرة الذاتية".

كما سطر المؤلف إهداء المجموعة القصصية كالتالي "لروح روحي: أبنائي الذين أشعروني أنني أديت رسالتي على أكمل وجه.. بهم ومعي.. زوجتي السلطانة الجليلة "عالية المقام" نتنفس ونشعر أننا -والحمد لله- نسبح في برزخ السعادة".