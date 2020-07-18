وصول سيارتين مجهزتين للعمل في الدوريات المرورية بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن وصول سيارتين ماركة KIA مجهزتين للعمل في الدوريات المرورية ومرافقة الوفود والرحلات السياحية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن السيارات مزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط لرصد الحالة المرورية على الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والتعامل الفوري مع أي مخالفة.

وذكر العميد عمرو شاهين، مدير إدارة المرور بقنا، أن السيارات الجديدة المطورة سوف تدخل الخدمة ضمن مجموعة السيارات التابعة للمرور بهدف رفع مستوى الخدمات المرورية والمساهمة في تحقيق قدر كبير من السيولة المرورية في الشوارع والقضاء على مناطق الزحام بالمحافظة.

وأكد أنه سيتم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لرفع كفاءة الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة التجاوزات المرورية.