روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بكورونا

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بالوباء.

وأضاف روحاني، أن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير.

وذكر الرئيس الإيراني، أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

"روحاني": البلاد تعيش الموجة الثانية من تفشي كورونا

وأشار روحاني، إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".

وأكد روحاني، أن البلاد تعيش الموجة الثانية من تفشي كورونا المستجد، معتبرا أنها ناجمة عن "انتهاء خوف المواطنين من الفيروس".

وقال روحاني، إن إيران لم تصل بعد إلى المناعة الجماعية ولا بد من تعاون الجميع من أجل قطع سلسلة تفشي الفيروس، مؤكدا أن الوسيلة الأكثر تأثيرا للحد من تفشي الفيروس ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات.

وسلط روحاني الضوء على طريقة تسلل كورونا المستجد إلى إيران، مشيرا إلى أنه حسب التقارير دخل الفيروس مدينة قم عبر تجار جاؤوا من مدينة ووهان الصينية، بينما دخل محافظة كيلان عبر طلاب ولاعبين رياضيين كانوا في ووهان.

إيران: إصابة 90 عاملا في مترو طهران بكورونا

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لشركة تشغيل قطار الأنفاق بطهران فرنوش نوبخت، اليوم، أن 90 شخصًا من العاملين بالشركة أصيبوا بكورونا المستجد، وتوفي اثنان منهم منذ تفشي الفيروس في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال نوبخت لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "أعداد ركاب المترو الأنفاق انخفض بمقدار 100 ألف شخص في الأيام الأخيرة ويستخدم حاليًا حوالي 800 ألف شخص مترو الأنفاق يوميا".