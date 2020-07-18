الكنيسة تجرد كاهنا بالمنيا بعد تعدد الشكاوى ضده

قررت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، تجريد القمص رويس عزيز خليل، كاهن كنيسة مارجرجس بالفكرية بأبوقرقاص، من الكهنوت، وعودته إلى اسمه العلماني "يوسف عزيز خليل"، وذلك بناء على نتيجة التحقيقات التي أجراها المجلس الإكليريكي الفرعي بالمنيا.

وشملت حيثيات القرار أنه تم الاطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية من الكاهن من بعض شعب كنيسة مارجرجس الفكرية بأبوقرقاص، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف، وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الإكليريكي والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع.

وكان المجلس الإكليريكي بالمنيا قرر في 14 يوليو الجاري، إيقاف القمص رويس عزيز خليل، كاهن كنيسة مارجرجس بالفكرية أبو قرقاص، عن أي عمل خدمي أو رعوي.

وألزم المجلس في القرار الذي اعتمده الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للإيبارشية، القمص الموجود حاليا خارج البلاد، بالعودة فورا لمصر لاستكمال التحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات لم يتم ذكرها في البيان.

والقمص المجرد اسمه الحقيقي "يوسف عزيز خليل"، من مواليد 29 يوليو 1957م، بالمنيا، وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة 1982م، ورسم كاهنا في 30 نوفمبر 1984م باسم "القس رويس عزيز"، وذلك بيد الأنبا أرسانيوس مطران المنيا الراحل، للخدمة في كنيسة مارجرجس بمنطقة الفكرية في مدينة أبو قرقاص بالمنيا.

ونشر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صورة من القرار بتوقيع وختم البابا تواضروس، باللغة الإنجليزية.