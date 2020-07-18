المشاط تبحث مع السفير الياباني المشروعات التنموية ودعم المنظومة الصحية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "ماساكى نوكي" السفير الياباني بالقاهرة، بحضور "يوشيفومي أومورا" رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن اللقاء يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للحكومة اليابانية على تقديم الدعم اللازم والمستمر لأولويات التنمية فى مصر ولقطاع الصحة بشكل عاجل فور تقدم وزارة التعاون الدولي بطلب الحصول على منحة عاجلة من المعدات الطبية لصالح وزارة الصحة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، والتي سيتم التوقيع عليها قريباً بقيمة ما يقرب من ٩ ملايين دولار أمريكي في صورة أجهزة طبية لمستشفيات الصدر في عدد من المحافظات مصرية.

ومن جانبه، عبر السفير الياباني عن رغبة الحكومة اليابانية في تقديم الدعم اللازم لمصر في منظومة التأمين الصحى الشامل التي تتمتع فيها اليابان بقصة نجاح كبيرة، معرباً عن رغبة بلاده تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال فنياً ومالياً.

وأثنى السفير الياباني على مجهودات وزيرة التعاون الدولي للتدخل السريع لتذليل العوائق التي واجهت مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة والذي من المنتظر أن يقوم بتحسين نظام الري لحوالى مليون ونصف المليون فدان في صعيد مصر عن طريق إعادة توزيع المياه.

وتجدر الإشارة، إلى أن حكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) من أبرز شركاء مصر في التنمية، حيث تصل محفظة التعاون بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار في مشروعات كبري مثل المتحف المصري الكبير، والمبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، وإنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وبناء ملحق للعيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان.