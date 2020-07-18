بحضور الوزيرة.. "خطة النواب" تبدأ غدا مناقشة قانون التخطيط الموحد

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الأحد، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمعروف بالتخطيط الموحد برئاسة الدكتور حسين عيسى وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المشروع تم إعداده من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط يهدف إلى تطبيق اللامركزية، التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها.

وأضاف ياسر عمر في تصريحات لـ "الوطن" أن اللجنة انتهت من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المنتظر أيضا عرضه على الجلسة العامة للمجلس غدا.