إيران تسجل 188 وفاة و2166 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إيران، اليوم، تسجيل 188 حالة وفاة و2166 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، "إنه بعد الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 271606 إصابات".

وأضافت سادات لاري، أنه تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13979 حالة، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 235300 حالة في عموم البلاد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال في وقت سابق، في تصريحات خلال جلسة المركز الوطني لمكافحة جائحة كورونا المستجد نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إنه من المحتمل أن يبلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد ما بين 30 إلى 35 مليون إيراني.

وتوقع روحاني، استمرار إنتشار الفيروس حتى نهاية العام الجاري و"ربما يستمر في العام المقبل لأنه من الصعب تحديد تاريخ لنهاية هذه الجائحة كما أنه قد يتضاعف مستقبلا"، حسب قوله.