استشاري تغذية علاجية يوضح مخاطر الشرب الخاطئ للماء

قال الدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية، إن العطش عبارة عن وجود نقص في السوائل داخل الجسم، فيعبر عن ذلك من خلال العطش لأن الجسم يحتاج للسوائل، لافتا إلى أن المخ، يعتاد على دخول كمية من المياه معينة للجسم.

وأضاف "صلاح"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، تقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن 70% من جسم الإنسان من المياه، كما أن المياه تساعد بشكل كبير على عمل القلب والمخ، لافتا إلى أن القهوة والشاي، مدرات للبول طبيعية، لأن الجسم يفقد كمية من المياه بشكل متزايد، "لو ساعات فنجان قهوة تلاقي نفسك بعديها محتاج إنك تشرب مياه، ولو الجسم مفقدش مياه مش هيطلب منك".

وأشار إلى أن للماء فوائد كثيرة، حيث تحافظ على صحة الجلد وصحة وظائف الأعضاء، كما تساعد على عمل الأعصاب والعضلات بصورة منتظمة، لكن إذا تم تنازل المياه بشكل متزايد عن الحد، تؤدي إلى زيادة العرق أو دخول الحمام بشكل منتظم، "لو عاوز تعرف إنك أخدت مياه زيادة ولا لأ راقب لون البول، لو ليقته فاتح ووصل للون الأبيض دليل إن المياه في الجسم زيادة".

وأوضح أن زيادة المياه على مدار اليوم، أو الزيادة في الفترة الزمنية القليلة، تصل في النهاية لوضع يكاد يكون مميت، لأن المخ لا يستوعب كمية المياه الزيادة ما يحدث خلل في كيمياء المخ وخلل في عمل القلب وفقد تام للمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيون وبالتالي يحدث خلل يؤدي في فترة متقدمة للفشل الكلوي، "أنت مش مطالب خلال ساعة تشرب 2 أو 3 لتر، ولكن احتياج الجسم على مدار اليوم هو 2 أو 3 لتر".