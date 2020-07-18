استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 918 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 18 يوليو، بسبب إغلاق البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والصاغة، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الآونة الأخيرة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و424 جنيه.