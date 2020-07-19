فيديو.. عبدالمجيد عبدالله يطرح برومو "هانت عليك"

طرح المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله عبر "يوتيوب" برومو أغنيته الجديدة "هانت عليك".

وعلق عبدالمجيد عبر حاسبه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "سيتم طرح الأغنية عندما ننتهي المكس سيتم إصدارها إن شاء الله"، وأضاف أنه يضع حاليا اللمسات النهائية على ألبومه الجديد.

وطرح عبدالمجيد عبدالله، الشهر الماضي، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى.

كما طرح المطرب السعودي في عيد الفطر الماضي، أغنية "عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم.