منها استخدام الهاتف كمفتاح للسيارة.. مزايا جديدة في تحديث نظام أيفون

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن التحديث الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون الذي يحمل اسم (iOS 13.6)، مع عدد كبير من الميزات الجديدة، وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز ميزات الإصدار الجديد.

1- تتبع الأعراض المرضية: من الإضافات الرئيسية في نظام التشغيل (iOS 13.6) التحديث الجديد لتطبيق (الصحة) Health الذي أصبح يتضمن فئة تُسمى (الأعراض) symptoms تتيح لك تسجيل الأعراض المرضية التي تشعر بها، مثل: الحمى والتهاب الحلق أو السعال، حيث يمكنك عرضها في شكل رسم بياني لتتبعها بمرور الوقت، كما يمكنك مشاركة هذه البيانات مع تطبيقات الجهات الخارجية.

2- دعم ميزة مفتاح السيارة: تهدف ميزة (مفتاح السيارة) Car Key التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر المطورين الشهر الماضي، إلى استبدال مفاتيح السيارة الفعلية بهاتف آيفون، حيث تسمح لك الميزة بقفل سيارتك وإلغاء قفلها وبدء تشغيلها باستخدام هاتف آيفون.

كما يمكنك إنشاء ملفات تعريف خاصة لمنح أفراد العائلة إمكانية تشغيل السيارة أو إذنًا لفتح الأبواب فقط.

كما يمكنك أيضًا إضافة ميزة Car Key إلى ساعة آبل الذكية، مما يجعل استخدام هذه الميزة أسهل.

3- برامج بودكاست يومية:أعلنت شركة آبل أيضًا عن تحديث جديد لتطبيق (Apple News) يتضمن إطلاق خدمة إخبارية صوتية يومية (Podacast) لاستهداف المستخدمين الذين يرغبون في الاستماع إلى الأخبار من أجهزتهم، وليس فقط قراءتها.

4- التحديث التلقائي لنظام التشغيل:أتاحت آبل ميزة جديدة في تحديث (iOS 13.6) تتيح للمستخدمين اختيار تنزيل التحديثات لنظام التشغيل وتثبيتها تلقائيًا، حيث تعمل الميزة الجديدة على أتمتة عملية تحديث النظام من خلال تنزيل الإصدارات الجديدة لنظام التشغيل وتثبيتها في الهاتف دون تدخل المستخدم.