أسعار العملات اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 19 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط أسعار العملات في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.27 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 19.91 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 19.88 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.