الإحصاء: 3.2 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2019 

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 19 / 7 / 2020 النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2019 ومن أهـم مؤشراتها مايلى:

أولا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى:

تجمع الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح:

بلـغ إجمالـى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 29,8 مليــار دولار عام 2019 مقابـل 28,9 مليار دولار عـام 2018 بنسبة زيادة قـدرها 3.2٪.

جاءت صــادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيـث بلغـت قيمتهـا 10.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 9.5 مليار دولار عــام 2018 بنسبــة زيادة قدرها 5.9٪، يليهـا تجمع الأسكـوا حيث بلـغ إجمالـى قيمــة الصـادرات 8.3 مليــار دولار عام 2019 مقابـل 8.0 مليـار دولار عــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 4.0٪ .

جاءت فى المرتبـة الأخيـرة مجموعــة الكوميسا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 ٪.بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 34,8 مليار دولار عام 2019 مقابل 37.2 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.5 ٪.جـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 11.3 مليار دولار عام 2019 مقابل 13.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 12.7 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلــغ إجمالــى قيمـة الواردات 9.6 مليــار دولار عـام 2019 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7٪ .جـاءت فى المرتبـة الأخيرة تجمـع الكوميسا حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 1.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.0 ٪.

ثانيا : التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لا تتضمن مصر وهى :

تجمع الإتحاد الاوروبى ، تجمع الافتا ، تجمع النافتا ، تجمع رابطة الاسيان ، تجمع الميركوسور ومنه يتضح:

بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 13,0 مليار دولار عام 2019 مقابل 12.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 8.6٪.

جـاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغــت قيمتهـا 9.2 مليــار دولار عــام 2019 مقابـــل 9.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيـادة قدرهـا 1.7٪،

يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 3.0 مليـار دولار عـام 2019 مقابـل 1.8 مليار دولار عام 2018 بنسبـة زيادة قدرهــا 62.9٪ .

جاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع الافتــا حيث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 36.3 مليون دولار عــام 2019 مقابـل 225.7 مليون دولار عام 2018 بنسبة إنخفاض قدرها 83.9٪.بلـغ إجمالــى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 36.3 مليار دولار عام 2019 مقابـــل 38.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.5٪.جاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21,3 مليار جنيه عام 2019 مقابل 22.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%، يليها النافتا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 5.6 مليـار دولار عام 2019 مقابل 6.0 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪ . جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمة الواردات 1.2 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.9 ٪.