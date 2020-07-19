"مشاهد مقدسة".. حملة لمركز الأزهر العالمي للتعريف بالمقدسات الإسلامية

أطلق مركز الأزهر العالمي حملة عبر صفحته الرسمية تحمل مسمى "مشاهد مقدسة"، للتعرف على الأماكن المقدسة للمسلمين مع قرب موسم الحج.

ونشرت الدار، في نقاط تعريق للكعبة المشرفة، جاء فيها:

- الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام المعروف لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي قبلة صلاتهم، ومعلم عظيم من معالم الدين، وأمن وأمان للطائفين، ومثابة للزائرين؛ يقول رب العالمين في محكم التنزيل: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة:125].

- هي أول بيت بني لعبادة الله عز وجل في الأرض، قال تعالي: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين} [آل عمران:96].

- من أسماء الكعبة: (البيت الحرام - البيت العتيق - الحرم - البيت المعمور).

- أصل التسمية: مأخوذ من المكعب، ويطلق على كل بناء مربع الجوانب، فسميت الكعبة بهذا الاسم؛ لأنها مكعبة الشكل، وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبا، ويقع المسجد الحرام في مكة المكرمة.

- يبلغ ارتفاع الكعبة 15 مترا تقريبا، وفي ضلعها الشرقي يقع بابها مرتفعا عن الأرض نحو مترين.

- أما أركان الكعبة الأربعة فهي: الركن الأسود - وهو المشرف بالحجر الأسود-، والركن الشامي، والركن اليماني، والركن العراقي.

- وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب المصنوع من الذهب الخالص، والمطل على حجر إسماعيل عليه السلام.