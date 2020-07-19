عاجل.. وكالة العمال الإيرانية: حريق في مصنع في تبريز

أعلنت وكالة العمال الإيرانية، عن وقوع حريق في مصنع في تبريز حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

ووقع انفجار صباح اليوم في محطة توليد للطاقة وسط أصفهان في إيران

وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أعلنت أنَّ الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، في بداية الشهر الجاري، وقع في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور، وأتلف معدات دقيقة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنَّه في حال ثبت ضلوع كيان أو دولة في حادث نطنز، فإن رد إيران سيكون حاسمًا ومهمًا وستثبت أنَّ "زمن اضرب واهرب.. قد ولى".