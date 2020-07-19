رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبدأ زيارة للجزائر

بدأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، زيارة إلى الجزائر، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، في وقت سابق، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، للوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وجدد "تبون" خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يونيو الماضي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، موقف الجزائر "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".