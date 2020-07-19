إيران تسجل 2182 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم، تسجيل 2182 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 273 ألفا و788 شخصا حتى الآن بينهم 3556 في وضع حرج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إنه جرى تسجيل 209 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حالات الوفيات بالفيروس إلى 14 ألفا و188 شخصا.

وأشارت لاري، إلى أن هناك مليونين و148 ألفا و999 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالوباء في كافة أنحاء البلاد حتى الآن.