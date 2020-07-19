رواندا تعتزم إنفاق 5 ملايين دولار لتوصيل الإنترنت لمدارسها بحلول 2024

ذكرت لجنة التعليم الرواندية، أن حكومة كيجالي تخطط لزيادة معدل تغطية الإنترنت للمدارس الثانوية الحكومية إلى نسبة 100% بحلول عام 2024.

وأشارت اللجنة، فى بيان أصدرته اليوم، إلى أن من بين 1459 مدرسة ثانوية حكومية في رواندا هناك 724 مدرسة متصلة فعليا بالإنترنت، وأن 678 من بينها تتصل بشبكة إنترنت الجيل الرابع (4G).

وأَضافت اللجنة، أن معدل تغطية الإنترنت الحالي للمدارس الثانوية الحكومية يصل إلى 52%، وتخطط الحكومة لزيادة هذا المعدل إلى 62% هذا العام، على أن يصل إلى نسبة 100% بحلول عام 2024، وعليه سيتعين على الحكومة لتحقيق نسبة 100% أن تضخ استثمارات تصل إلى 4.8 مليار فرنك رواندي "أي ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي".

وعلى صعيد متصل، قالت مديرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة التعليم بلجنة التعليم الرواندية، كريستين نيزامويويتيرا، إن تحقيق هدف اتصال المدارس الثانوية الحكومية بالشبكة الدولية للإنترنت، يتماشى مع استراتيجية التحول الوطنية "NST1" التي بدأت عام 2017، حينها كانت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت 12% فقط.

وأوضحت كريستين، في مقابلة مع صحيفة "نيوتايمز" الرواندية، أن الاتصال بالإنترنت سيساعد الطلاب على تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، لأن وصولهم إلى المحتوى الأكاديمي عبر الإنترنت بات أكثر سهولة من ذي قبل، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم تحويل كافة المدارس للاتصال بشبكة إنترنت الجيل الرابع "4G" لتقليل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت.

وكانت لجنة التعليم الرواندية قد أوضحت أن مبادرة "جيجا"، التي أطلقتها رواندا مؤخرا، ستساعد أيضا في تسريع هدف توصيل الإنترنت للمدارس الثانوية الحكومية.

وأشارت لجنة التعليم، إلى أن مشروع مبادرة "جيجا" "الذي أطلق عام 2019" هو ثمرة تعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والاتحاد الدولي للاتصالات، ويهدف لاتصال جميع مدارس العالم بشبكة الإنترنت بحلول عام 2030.