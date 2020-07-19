منة فضالي من بائعة مناديل لراقصة في "زنزانة 7"

أعربت الفنانة منة فضالي عن أمنيتها في نجاح فيلم "زنزانة 7"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى.

وقالت "فضالي"، لـ "الوطن"، إنها تجسد في الفيلم دور راقصة، مشيرة إلى أنها أصيبت بـ"الخضة" عند ترشحها لهذا الدور، لعدم تقديمها هذه الشخصية في أعمال سابقة، مضيفة: "هي بتتحول من بائعة مناديل لراقصة".

وشهد العمل أزمة خلال الأيام الماضية إثر إعلان المطرب عمر كمال عن تقديمه الأغنية الدعائية للفيلم، وهو ما أغضب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي هدد بعدم منح الفيلم ترخيص العرض حال مشاركة "كمال" فيه، نظرًا لإيقافه من نقابة المهن التمثيلية.

ويناء على ذلك، أعلنت الجهة المنتجة للفيلم استبعاد كمال من غناء الأغنية الدعائية احترامًا لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقية.

ويشارك في بطولة الفيلم نضال الشافعي، وأحمد زاهر، وعبير صبري، ومايا نصري، وأحمد التهامي، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخة، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.