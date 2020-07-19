روساتوم تحمل الوقود في وحدة الطاقة الثانية من محطة لينينغراد

أعلنت شركة روساتوم، تحميل أول مجموعة من الوقود النووي 163 في مفاعل VVER-1200 لوحدة الطاقة الثانية في محطة لينينغراد الثانية للطاقة النووية، والذي يعد بداية البدء الفعلي لمحطة الطاقة النووية لافتة إلى أن تشغيل المحطة يتم من قبل Rosenergoatom قسم الطاقة الكهربائية التابع لشركة روساتوم.

من جانبه قال أندريه بتروف مدير عام قسم Rosenergoatom: "يعتبر البدء في الإجراءات الأولية بمثابة تأكيد اكتمال جميع الأعمال المرتبطة ببناء الوحدة. واليوم، يتم وضع هذه المعدات الهامة للمشروع في إطار بدء استخدام الطاقة النووية، ويتولى المتخصصون في الطاقة النووية مسؤولية عملياتها الآمنة لسنوات عديدة قادمة".

وسيتم نقل المفاعل إلى الحد الأدنى من مستوى الطاقة القابل للتحكم حتى 1%، وذلك بعد تحميل الوقود لضمان سلامة جميع العمليات. كما ستأتي مرحلة التشغيل التجريبي عقب الإطلاق الفعلي لبدء تشغيل الوحدة، بجانب عمل الاختبارات الكاملة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل وحدة الطاقة في عام 2021، والتي من شأنها أن تحل محل وحدة الطاقة المجهزة بالمفاعل RBMK-1000 2 من محطة لينينغراد الأولى للطاقة النووية، والتي سيتم إغلاقها في نهاية هذا العام بعد استمرارها في الخدمة لمدة 45 عامًا.

يعد "VVER-1200" هو الرائد في مفاعلات روساتوم من الجيل الثالث (GEN 3+) المطور من نوع المفاعل PWR ويأتي تصميم الجيل الثالث المطور الوحيد في العالم في البناء التسلسلي. وتأتي الوحدة رقم 2 في محطة لينينغراد الثانية للطاقة النووي، الرابعة في السلسلة التالية للوحدتين رقم 1 و2 في محطة نوفوفورونيز الثانية، والتي تم إطلاقها في 2016 و2019.

وجرى إطلاق الوحدة رقم 1 في محطة لينينغراد الثانية في عام 2017. علاوة على ذلك، تتميز وحدة الطاقة المبتكرة من الجيل الثالث المطور والمجهزة بمفاعل VVER-1200 بعدد من المزايا مقارنةً بالجيل السابق (VVER-1000): فهي أقوى بنسبة 20%؛ حيث انخفض عدد الأفراد الذين يعملون بالمفاعل بنسبة 30-40%؛ وقد تضاعف عمر المفاعل إلى 60 سنة، مع إمكانية استمراره لمدة 20 سنة إضافية.

واعتمدت بعض الدول هذه التكنولوجيا حيث تضمنت: فنلندا والمجر والصين وبنغلاديش وبيلاروسيا وتركيا بالإضافة إلى ذلك، يتواجد الان 36 مشروعًا لوحدات الطاقة في مراحل مختلفة من التنفيذ في 12 دولة لدى شركة روساتوم الروسية.