محمد نور: لحنت 5 أغنيات فى ألبومي الجديد

كشف الفنان محمد نور، عن قيامه بتلحين 5 أغنيات في ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يطرحه نهاية العام الجاري.

وأوضح "نور" لـ"الوطن" بأنه استغل جيدا فترة الحظر والحجر الصحي من أجل أن يركز بشدة فى أغنيات ألبومه الجديد، وظل طيلة الشهور الثلاث الماضية يعمل عليها بدقة متناهية.

واكد أن الألبوم سيكون مختلفا ومغايرا تماما لكافة الأعمال التى كان قد طرحها من قبل.

كان الفنان محمد نور أطلق منذ أغنيته الجديدة "مالك يا ترى"، والتي يتعاون فيها مع الفنان الكبير أحمد السقا عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من ألحان محمد نور وتوزيع محمد علام، ومن إنتاج شركة "كيوب تيوب".

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وقال محمد نور لـ"الوطن"، إن الأغنية استمع لها من صديقه أحمد السقا منذ عدة سنوات، وأحبها كثيرًا وظل يشدو بها فى البرامج التي يظهر فيها وفي بعض الحفلات، إلى أن قرر خلال الفترة الحالية تسجيلها وطرحها للجمهور.