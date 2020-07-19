وكيل "دينية البرلمان": استقلالية دار الافتاء ماليا وإداريا ضرورة

قال اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المعروض على المجلس هام جدا، مشيرا إلى ضرورة استقلالية دار الإفتاء، إداريا وسياسيا عن وزارة العدل، حيث كانت تتبع وزارة العدل وكان هناك معوقات وبالتالى كان لابد من الفصل الإداري والسياسي لها عن وزارة العدل حتى يتسنى لها إصدار الفتاوى للمواطنين بسهولة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حيث رحب الجندى، بمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام الذي شارك بالجلسة، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وأشاد الجندى، خلال كلمته بالتطوير الذى شهدته دار الإفتاء خلال الفترة الماضية ودورها فى تقديم الفتاوى للمواطنين داخل مصر وخارجها.