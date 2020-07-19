سعر التذكرة 57 جنيها.. تفاصيل حفل المولوية المصرية بساقية الصاوي

تستعد فرقة المولوية المصرية، لإحياء حفل إنشاد ديني على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي فرع الزمالك، يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري، في تمام الساعة الـ8:30 مساء.

ويقدم المولوية المصرية، في أول حفل له بعد إعادة فتح الدولة لدور السينما والمسارح مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، باقة متنوعة من الأناشيد الدينية القديمة والحديثة.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بفئة واحدة فقط بسعر 57 جنيها، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر حفلات ساقية الصاوي، أو من خلال شباك التذاكر الخاص بها.

جدير بالذكر أن فرقة المولوية المصرية هي فرقة إنشاد ديني تهتم بالموسيقى الصوفية الدينية، أسسها المنشد الديني عامر التوني عام 1994، بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري ونشره في مختلف دول العالم.